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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:01 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:33
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı
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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 3-9 Mart'ta çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda aralarında, "çekle ilgili 'karşılıksızdır' işlemine sebebiyet verme" suçundan 44 yıl 4 ay 9 gün ve 5607 sayılı "Kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan kişinin de bulunduğu 57 kişi yakalandı.

        49 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 8 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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