Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

Bu kapsamda aralarında, "çekle ilgili 'karşılıksızdır' işlemine sebebiyet verme" suçundan 44 yıl 4 ay 9 gün ve 5607 sayılı "Kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan kişinin de bulunduğu 57 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 3-9 Mart'ta çalışma yürüttü.

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