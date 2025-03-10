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        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:01
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        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

        Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun kırsal Karakuyu Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EV 2765 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan S.Ü. (35), Ç.Ü. (44), H.Ü. (80) ve 28 günlük bebek B.Ü. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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