Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi Kavşağında M.B. (25) idaresindeki 31 ASJ 912 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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