Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İlçeye bağlı Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi Kavşağında M.B. (25) idaresindeki 31 ASJ 912 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ağır yaralanan sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        ABD'de Filistinli aktivist tutuklandı
        ABD'de Filistinli aktivist tutuklandı
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin kasımdan bu yana en düşük seviyede
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız
        Solskjaer: Mağlubiyetten ders alacağız
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı
        ABD borsalarında resesyon paniği
        ABD borsalarında resesyon paniği
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Farklı ülkelerin Ramazan gelenekleri!
        Farklı ülkelerin Ramazan gelenekleri!
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!
        Fatih Terim'den yabancı hakem sözleri!

        Benzer Haberler

        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Dargeçit'te iftar programı düze...
        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Dargeçit'te iftar programı düze...
        Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mardin'de Yeşilay gönüllüleri iftar programında buluştu
        Mardin'de Yeşilay gönüllüleri iftar programında buluştu
        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Mardin'de at ve eşek kesen şüpheli yakalandı
        Mardin'de at ve eşek kesen şüpheli yakalandı
        Mardin'de at ve eşek kesen kişiye gözaltı
        Mardin'de at ve eşek kesen kişiye gözaltı