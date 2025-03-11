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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 55 bin 568 yolcuya hizmet verdi

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 55 bin 568 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:22 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:22
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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 55 bin 568 yolcuya hizmet verdi
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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 55 bin 568 yolcuya hizmet verdi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında şubat ayında iç hat yolcu trafiği 54 bin 343, dış hat yolcu trafiği ise 1225 olmak üzere toplam 55 bin 568 oldu.

        Geçen ay, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 339, dış hatlarda 11 olmak üzere toplam 350'ye ulaştı.

        Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise şubat ayında toplam 538 ton oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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