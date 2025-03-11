Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 55 bin 568 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında şubat ayında iç hat yolcu trafiği 54 bin 343, dış hat yolcu trafiği ise 1225 olmak üzere toplam 55 bin 568 oldu.

Geçen ay, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 339, dış hatlarda 11 olmak üzere toplam 350'ye ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise şubat ayında toplam 538 ton oldu.