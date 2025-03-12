Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Savur'da iftar programı düzenlendi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Savur ilçesinde iftar program gerçekleştirildi.

Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "İlçe İftar Programları" kapsamında Savur ilçesindeki Spor Salonunda iftar programı düzenlendi.

Vali Tuncay Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

"Açlığın, susuzluğun ve sabrın yanında paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde tezahür ettiği kutlu bir zaman dilimi olan bu mübarek ay ruhlarımızı arındırmaya kalplerimizi merhametle doldurmaya vesile olup bizlere rahmet ve bereketin en güzel tecellisini sunmaktadır." ifadelerini kullanan Akkoyun, ramazanın sevinç, kardeşlik ve muhabbet gibi değerlerin en güçlü şekilde yaşandığı bir rahmet mevsimi olduğunu söyledi.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Paylaşınca rahmet artar, bereket çoğalır düsturuna sahip bir medeniyetin mensupları olan bizler için bu mukaddes ay, hanelerimizde, mahallelerimizde, şehirlerimizde, ülkemizde kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi çoğaltmamız için vesile olmaktadır. Bizler, etrafındaki insanları kardeşi bilip, derdiyle dertlenen, sofradaki lokmasını bölüşerek çoğaltan, rahmetin kapılarını yardımlaşmayla aralayan 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' buyuran bir Peygamber'in ümmetiyiz. Ramazan ayının gönüllerimizde merhameti, evlerimizde huzuru, milletimizde birliği daim kılmasını diliyorum. Bu şuurla Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Rabbim bizleri sağlık ve afiyetle Ramazan Bayramına da ulaştırsın inşallah."

Etkinlikte, Savur Kaymakamı Fatih Çevik ve Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi de birer konuşma yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Cumhuriyet Savcısı Taylan Över Cengiz, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, şehit aileleri, gaziler ve aileleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, muhtarlar vatandaşlar katıldı.