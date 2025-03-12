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        Mardin'de refüje çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:27
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        Mardin'de refüje çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tanker, Sürekli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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