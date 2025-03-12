Mardin'de refüje çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tanker, Sürekli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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