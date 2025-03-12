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        Mardin'de yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 21:12 Güncelleme: 12.03.2025 - 21:12
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        Mardin'de yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Mardin-Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilmeyen yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı.

        Kazada A.D. (60), S.A. (60), S.E. (47), B.K. (20), A.K. (32), M.K. (4) ve A.K. (30) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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