Mardin'de yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mardin-Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilmeyen yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı.
Kazada A.D. (60), S.A. (60), S.E. (47), B.K. (20), A.K. (32), M.K. (4) ve A.K. (30) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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