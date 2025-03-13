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        Mardin Artuklu Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamasında yükseliyor

        Mardin Artuklu Üniversitesi, üniversitelerinin SCImago Institutions Rankings (SIR) Yayın Değerlendirme Platformu'nca dünya üniversiteleri sıralamasında 8 farklı alanda sıralamasını yükselterek önemli bir başarı elde ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:52
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        Mardin Artuklu Üniversitesi dünya üniversiteleri sıralamasında yükseliyor
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        Mardin Artuklu Üniversitesi, üniversitelerinin SCImago Institutions Rankings (SIR) Yayın Değerlendirme Platformu'nca dünya üniversiteleri sıralamasında 8 farklı alanda sıralamasını yükselterek önemli bir başarı elde ettiğini bildirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SIR tarafından yayımlanan ve Scopus yayınlarının temel alındığı 2025 yılı raporuna göre MAÜ'nün, Türkiyedeki 144 üniversite arasında, genel sıralamada 119, araştırma sıralamasında 69, inovasyon sıralamasında 135 ve toplumsal katkı sıralamasında ise 104. sırada yer aldı.

        Uluslararası düzeyde de 5 bin 51 üniversite arasında toplumsal katkı sıralamasında 2 bin 500, araştırma sıralamasında 3 bin 117, inovasyon sıralamasında 4 bin 431. ve genel sıralamada 3 bin 685. sırada yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, elde edilen bu başarı ile üniversitenin bilimsel yetkinliğini ve akademik üretkenliğini kanıtladığını belirtti.

        Üniversitenin dünya çapında saygın sıralama kuruluşlarının yayımladığı değerlendirme raporlarında, araştırma, inovasyon ve toplumsal etki konularındaki istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü aktaran Özcoşar, şunları kaydetti:

        "Özellikle üniversite olarak araştırma alanında Türkiye'de en iyi yüzde 50'lik dilimde yer almamız, bilimsel üretkenliğimizin güçlü bir göstergesidir. Bu başarı, akademik kadromuzun ve tüm üniversite bileşenlerimizin özverili çalışmaları sayesinde elde edilmiştir. Mardin Artuklu Üniversitesi, her geçen yıl akademik niteliğini daha da artırarak uluslararası düzeyde rekabetçi bir konuma ulaşmaktadır. Üniversitemizi daha ileriye taşıyacak projeler üretmeye ve bilimsel katkılar sunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Özcoşar, bu değerlendirme sonuçlarının, üniversitenin bilimsel araştırmalara verdiği önemi, inovatif yaklaşımlarını ve toplumsal katkı alanındaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini, üniversitenin önümüzdeki dönemde daha yüksek sıralama derecelerine ulaşmasını ve akademik başarı yolunda ilerlemesini devam ettireceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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