Uyuşturucu bağımlılığından 20 yıl sonra kurtuldu, hayatında yeni bir sayfa açtı

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de 4 çocuk babası 43 yaşındaki M.A, 20 yıl kullandığı uyuşturucudan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtuldu, ailesiyle huzurlu bir yaşam sürüyor.

Kentte 20 yaşındayken semt pazarında çalışan, amatör bir kulüpte futbol oynayan M.A, annesinin vefatının ardından uyuşturucu kullanmaya başladı.

Bağımlılığı her geçen gün artan ve 20 yıl uyuşturucu kullanan M.A, bazı sağlık sorunları yaşadı.

Uyuşturucu kullandığı süreçte evlenen ve 4 çocuğu olan M.A, bağımlılığı nedeniyle ailevi sorunlar da yaşayarak zor günler geçirdi.

Ailesi dağılma noktasına gelen M.A, madde bağımlılığından kurtulmak için ablasının desteği ile Mardin YEDAM'a başvurdu.

Danışmanlık hizmetinden faydalanan ve aldığı destek sayesinde 3 yıl önce uyuşturucuyu bırakmayı başaran M.A, sağlıklı bir yaşama başladı, hayatında yeni bir sayfa açtı.

- "Ölmek üzereydim, nefes alamıyordum"

Uyuşturucudan kurtulma sürecini AA muhabirine anlatan M.A, 20 yaşındayken annesini kaybettiğini, yaşadığı üzüntü ile uyuşturucu kullanmaya başladığını söyledi.

Bir süre sonra bırakmak istese de bu bağımlılıktan kurtulamadığını ifade eden M.A, bu süreçte sağlığının çok etkilediğini, ailesiyle sorunlar yaşadığını belirtti.

M.A, "Ölmek üzereydim, nefes alamıyordum. Ailem dağılıyordu. Hayatım yoktu, eve gidemiyordum. Bazen 5-10 gün dışarıda kalıyordum. Madde bulmak için direniyordum. Ailede her gün tartışma, kavga oluyordu. Kardeşim beni buraya getirdi. Yeşilay sayesinde bıraktım, Allah'a çok şükür. 3 yıl geçti, hiç kullanmadım. Artık aklıma bile gelmiyor. Ailemi yeniden toparladım. Artık çocuklarımla ilgileniyorum." dedi.

Gençliğinde çok iyi futbol oynadığını, en büyük hayalinin profesyonel bir futbolcu olup büyük takımlarda forma giymek olduğunu anlatan M.A, amatör kulüpte lisansı olduğunu belirtti.