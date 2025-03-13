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        Uyuşturucu bağımlılığından 20 yıl sonra kurtuldu, hayatında yeni bir sayfa açtı

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de 4 çocuk babası 43 yaşındaki M.A, 20 yıl kullandığı uyuşturucudan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtuldu, ailesiyle huzurlu bir yaşam sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:01 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:23
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        Uyuşturucu bağımlılığından 20 yıl sonra kurtuldu, hayatında yeni bir sayfa açtı
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        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de 4 çocuk babası 43 yaşındaki M.A, 20 yıl kullandığı uyuşturucudan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtuldu, ailesiyle huzurlu bir yaşam sürüyor.

        Kentte 20 yaşındayken semt pazarında çalışan, amatör bir kulüpte futbol oynayan M.A, annesinin vefatının ardından uyuşturucu kullanmaya başladı.

        Bağımlılığı her geçen gün artan ve 20 yıl uyuşturucu kullanan M.A, bazı sağlık sorunları yaşadı.

        Uyuşturucu kullandığı süreçte evlenen ve 4 çocuğu olan M.A, bağımlılığı nedeniyle ailevi sorunlar da yaşayarak zor günler geçirdi.

        Ailesi dağılma noktasına gelen M.A, madde bağımlılığından kurtulmak için ablasının desteği ile Mardin YEDAM'a başvurdu.

        Danışmanlık hizmetinden faydalanan ve aldığı destek sayesinde 3 yıl önce uyuşturucuyu bırakmayı başaran M.A, sağlıklı bir yaşama başladı, hayatında yeni bir sayfa açtı.

        - "Ölmek üzereydim, nefes alamıyordum"

        Uyuşturucudan kurtulma sürecini AA muhabirine anlatan M.A, 20 yaşındayken annesini kaybettiğini, yaşadığı üzüntü ile uyuşturucu kullanmaya başladığını söyledi.

        Bir süre sonra bırakmak istese de bu bağımlılıktan kurtulamadığını ifade eden M.A, bu süreçte sağlığının çok etkilediğini, ailesiyle sorunlar yaşadığını belirtti.

        M.A, "Ölmek üzereydim, nefes alamıyordum. Ailem dağılıyordu. Hayatım yoktu, eve gidemiyordum. Bazen 5-10 gün dışarıda kalıyordum. Madde bulmak için direniyordum. Ailede her gün tartışma, kavga oluyordu. Kardeşim beni buraya getirdi. Yeşilay sayesinde bıraktım, Allah'a çok şükür. 3 yıl geçti, hiç kullanmadım. Artık aklıma bile gelmiyor. Ailemi yeniden toparladım. Artık çocuklarımla ilgileniyorum." dedi.

        Gençliğinde çok iyi futbol oynadığını, en büyük hayalinin profesyonel bir futbolcu olup büyük takımlarda forma giymek olduğunu anlatan M.A, amatör kulüpte lisansı olduğunu belirtti.

        M.A, o dönemde uyuşturucu kullanmaya başladığını belirterek, "Hayalim futbolcu olmaktı, kısmet olmadı. Futbolu çok sevdiğim için artık sadece seyrediyorum." diye konuştu.

        Uyuşturucu kullanmayı bıraktıktan sonra hayatının her anlamda değiştiğini ifade eden M.A, şunları söyledi:

        "Diyarbakır'da 23 gün hastanede yattım. Her şey çok güzel geçti. Önceden nefes alamıyor, 20 adım atamıyor, sabaha kadar yatamıyordum. Şimdi Allah'a çok şükür her şey rahat artık. Çok rahat uyuyorum, kalkıyorum. Ailem ile aram artık çok iyi. Çocuklarım çok seviniyorlar, 'Babamız evde, dışarı gitmiyor, bize bakıyor, ne lazımsa bize alıyor, elinden ne geliyorsa bizim için yapıyor.' diyorlar. Çocuklarım mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Yeşilaya çok teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun. Her şey onların sayesinde oldu. Bir okul gibi oldu burası. Çok mutluyum buraya gelince. Burası bir okul, bir hedef. Allah bana bu yolu gösterdi. Onlar olmasaydı belki şimdi toprağın altındaydım."

        Mücadelesiyle uyuşturucu bağımlılarına örnek olmak istediğini anlatan M.A, onlara da Yeşilaydan destek almaları önerisinde bulundu.

        M.A, "Gelsinler, hayatı görsünler. Kötü durumdan kurtulup, dünyayı görsünler. Bağımlılığı bırakın, yaşamayı seçin. Ben bağımlılığı bıraktım, yaşamayı seçtim. Siz de buraya gelin yaşamayı seçin." ifadelerini kullandı.

        - "Sosyal uyum süreçlerine destek olmaya çalışıyoruz"

        Mardin YEDAM'da görevli sosyal hizmet uzmanı Sultan Solmaz, merkezde 2021 yılından beri alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda problem yaşayanlara ve ailelerine ücretsiz psikososyal destek hizmeti sunduklarını söyledi.

        Görüşmeleri tamamen gizlilik içinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Solmaz, "Kişiler 115 numaralı danışma hattı üzerinden bizlere ulaşabilir. Danışma hattında da bizler gibi psikolog ve sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız görevli. Kişi, ön görüşme sonrası en yakın merkeze randevu planlaması amacıyla yönlendirilir. Yeni yaşam etkinlikleri ve atölye süreçleri ile danışanlarımızın sosyal iyileşme süreçlerini desteklemeye çalışıyoruz. Burada onlara bazı beceriler kazandırarak sosyal uyum süreçlerine destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

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