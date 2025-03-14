Mardin'de öğrenciler "Dünya Matematik Günü"nü koreografi ile kutladı

Mardin'de öğrenciler "14 Mart Dünya Matematik Günü"nü Pi sayısı ile oluşturdukları koreografi ile kutladı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Noter Cevdet Altun Ortaokulunda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında okul bahçesinde 14 Mart Dünya Matematik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Etkinlikte dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabiti Pi sayısının gerçek değeri kısaca 3,14 olarak bilinen Pi sayısından esinlenilerek öğrencilerle koreografi oluşturuldu.

Okuldaki öğretmenler Sevda Akdağ, Ahmet Alay, Leyla Erdoğmuş ve Sebahat Yıldırım'ın katkılarıyla gerçekleştirilen öğrencilerle oluşturulan koreografi dron ile görüntülendi.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan da öğrencilerin merkezde olduğu projeleri daima desteklediklerini belirterek, çalışmaya katılan öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Okul müdürü Nigar Köçer ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yaklaşımından hareketle matematiği eğlenceli hale getiren öğrencilerin bilime olan ilgilerini atıran etkinliğin önemli olduğunu belirtti.