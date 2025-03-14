Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de öğrenciler "Dünya Matematik Günü"nü koreografi ile kutladı

        Mardin'de öğrenciler "14 Mart Dünya Matematik Günü"nü Pi sayısı ile oluşturdukları koreografi ile kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:53 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de öğrenciler "Dünya Matematik Günü"nü koreografi ile kutladı
        ABONE OL

        Mardin'de öğrenciler "14 Mart Dünya Matematik Günü"nü Pi sayısı ile oluşturdukları koreografi ile kutladı.

        Merkez Artuklu ilçesindeki Noter Cevdet Altun Ortaokulunda "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında okul bahçesinde 14 Mart Dünya Matematik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Etkinlikte dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabiti Pi sayısının gerçek değeri kısaca 3,14 olarak bilinen Pi sayısından esinlenilerek öğrencilerle koreografi oluşturuldu.

        Okuldaki öğretmenler Sevda Akdağ, Ahmet Alay, Leyla Erdoğmuş ve Sebahat Yıldırım'ın katkılarıyla gerçekleştirilen öğrencilerle oluşturulan koreografi dron ile görüntülendi.

        Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan da öğrencilerin merkezde olduğu projeleri daima desteklediklerini belirterek, çalışmaya katılan öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

        Okul müdürü Nigar Köçer ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yaklaşımından hareketle matematiği eğlenceli hale getiren öğrencilerin bilime olan ilgilerini atıran etkinliğin önemli olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...

        Benzer Haberler

        Saldırıya uğrayan eşini tabancayla korumaya çalışan kadın, tanık olarak din...
        Saldırıya uğrayan eşini tabancayla korumaya çalışan kadın, tanık olarak din...
        Mardin'de 21 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada gerekçeli ka...
        Mardin'de 21 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada gerekçeli ka...
        Midyat Belediyesinin ramazan ayına özel etkinlikleri ilgi görüyor
        Midyat Belediyesinin ramazan ayına özel etkinlikleri ilgi görüyor
        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Nusaybin'de iftar programı düze...
        Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Nusaybin'de iftar programı düze...
        Elektrik direğinde akıma kapıldı, metrelerce yüksekten düşüp öldü
        Elektrik direğinde akıma kapıldı, metrelerce yüksekten düşüp öldü
        Mardinli 1'inci sınıf öğrencileri, ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı
        Mardinli 1'inci sınıf öğrencileri, ilk mektuplarını Mehmetçiğe yazdı