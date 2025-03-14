Mardin'de Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıldönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisinde Çanakkale Zaferi ve vatan savunmasında canlarını feda eden şehitler için dua edildi, mevlit okutuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Tuncay Akkoyun, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Şehitlerin fedakarlıkları sayesinde huzur içinde yaşadıklarını ifade eden Akkoyun, Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Programın ardından Vali Akkoyun, cami avlusunda vatandaşlarla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Müftüsü Enver Türkmen ve vatandaşlar katıldı.