Mardin'de Valilik koordinasyonunda her gün 4 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de ramazan dolayısıyla her gün özenle hazırlanan yemekler iftardan önce ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Kentte ramazan dolayısıyla Valilik koordinasyonunda Mardin Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlıklar tarafından 10 ilçede ihtiyaç sahibi 17 bin 500 aileye 30 milyon lira nakdi yardım yapıldı, 50 bin gıda kolisi desteği sunuldu.

Kentte ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan aşevinde Türk Kızılay işbirliğiyle gıda uzmanları ve diyetisyenler kontrolünde her gün 4 bin kişilik sıcak yemek ve fırında ise günlük 10 bin ekmek hazırlanıyor.

Hazırlanan yemek ve ekmekler her ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan ekiplerce her haneye kişi sayısına göre iftar saatinden önce teslim ediliyor.

Öte yandan merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan iftar çadırında da günlük 1000 kişiye iftar veriliyor.

- "Vatandaşlarımızın bu ayı güzel bir şekilde geçirmeleri için gayret ediyoruz"

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AA muhabirine, ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dilediklerini söyledi.

Akkoyun, kentte ramazan ayı gelmeden önce tüm kurumlarla asayiş, trafik, hijyen ve gıda güvenliği konularında gerekli denetimleri yaptıklarını ve tedbirleri aldıklarını belirtti.

Tedbirleri ay boyunca da sürdüreceklerini ifade eden Akkoyun, vatandaşların huzur içerisinde ramazan ayını idrak etmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Ramazan ayının kırgınlık ve küskünlüklerin sonlandırılması, sevgi, saygı ve dostluğun pekiştirilmesi gereken önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Akkoyun, "Vatandaşlarımızın kamu kurumları ile bu ayı güzel bir şekilde geçirmeleri için gayret ediyoruz." dedi.

Akkoyun, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 17 bin 500 vatandaşa 30 milyon liralık nakdi destek sunduklarını, yaklaşık 50 bin gıda kolisini vatandaşlara teslim ettiklerini belirterek, bu desteklerin ramazan boyunca da süreceğini anlattı.