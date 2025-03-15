Mardin'de Valilik koordinasyonunda her gün 4 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor
HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de ramazan dolayısıyla her gün özenle hazırlanan yemekler iftardan önce ailelerin evlerine ulaştırılıyor.
HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de ramazan dolayısıyla her gün özenle hazırlanan yemekler iftardan önce ailelerin evlerine ulaştırılıyor.
Kentte ramazan dolayısıyla Valilik koordinasyonunda Mardin Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlıklar tarafından 10 ilçede ihtiyaç sahibi 17 bin 500 aileye 30 milyon lira nakdi yardım yapıldı, 50 bin gıda kolisi desteği sunuldu.
Kentte ayrıca Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermeye başlayan aşevinde Türk Kızılay işbirliğiyle gıda uzmanları ve diyetisyenler kontrolünde her gün 4 bin kişilik sıcak yemek ve fırında ise günlük 10 bin ekmek hazırlanıyor.
Hazırlanan yemek ve ekmekler her ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan ekiplerce her haneye kişi sayısına göre iftar saatinden önce teslim ediliyor.
Öte yandan merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan iftar çadırında da günlük 1000 kişiye iftar veriliyor.
- "Vatandaşlarımızın bu ayı güzel bir şekilde geçirmeleri için gayret ediyoruz"
Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AA muhabirine, ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dilediklerini söyledi.
Akkoyun, kentte ramazan ayı gelmeden önce tüm kurumlarla asayiş, trafik, hijyen ve gıda güvenliği konularında gerekli denetimleri yaptıklarını ve tedbirleri aldıklarını belirtti.
Tedbirleri ay boyunca da sürdüreceklerini ifade eden Akkoyun, vatandaşların huzur içerisinde ramazan ayını idrak etmesini amaçladıklarını dile getirdi.
Ramazan ayının kırgınlık ve küskünlüklerin sonlandırılması, sevgi, saygı ve dostluğun pekiştirilmesi gereken önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Akkoyun, "Vatandaşlarımızın kamu kurumları ile bu ayı güzel bir şekilde geçirmeleri için gayret ediyoruz." dedi.
Akkoyun, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 17 bin 500 vatandaşa 30 milyon liralık nakdi destek sunduklarını, yaklaşık 50 bin gıda kolisini vatandaşlara teslim ettiklerini belirterek, bu desteklerin ramazan boyunca da süreceğini anlattı.
Mardin Büyükşehir Belediyesince inşa edilen ve üç ay önce faaliyete geçen aşevinde yemek, bitişiğindeki fırında da ekmek hazırlandığını kaydeden Akkoyun, "Aşevimizde günlük yaklaşık 4 bin kişilik yemek, fırınımızda da 10 bin ekmek hazırlıyoruz. Aşevi ve fırındaki üretimle ramazan sonrasında da vatandaşlara sıcak yemek ve ekmek ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Aşevi ve fırında gıda güvenliği ve hijyen konularına çok dikkat ettiklerini dile getiren Akkoyun, bu konuda gerekli denetimlerin titizlikle yapıldığını vurguladı.
Akkoyun, amaçlarının vatandaşlarımıza temiz, lezzetli yemekler sunmak olduğunu ifade etti.
- Her gün 1000 kişiye iftar
"Ayrıca merkez Artuklu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda her gün 1000 kişiye iftar veriliyor." diyen Akkoyun, çadırda öğrencilerin, yolculuk halinde olan ve iftara yetişemeyenlerin, vatandaşların iftar yaptığını söyledi.
- "Her gün bir ilçede de büyük bir 'kardeşlik sofrası' kuruyoruz"
Vali Akkoyun, ramazanın ruhunu yaşatmak istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Her gün bir ilçede de büyük bir 'kardeşlik sofrası' kuruyoruz. Bu sofrada ilçe sakinleri ile iftarda bir araya geliyoruz. Ramazan ayı içerisinde, bu huzur ikliminde 1500, 2000 civarı hemşehrimizle aynı iftar sofrasında buluşmak bizleri çok mutluluk ediyor."
Vatandaşların ramazan ayını her yönüyle en iyi şekilde idrak etmesi için sosyal etkinlikleri de ihmal etmediklerini dile getiren Akkoyun, Artuklu'da fuar alanında kurulan "Ramazan Çarşısı"nda düzenlenen etkinliklerin bayrama kadar süreceğini bildirdi.
Kamu kurumlarının yardım seferberliğinin yanı sıra hayırseverlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da büyük bir dayanışma içerisinde olduğuna işaret eden Akkoyun, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İhtiyaç duyulması halinde biz de sivil toplum kuruluşlarımıza ve hayırsever vatandaşlarımıza bu yardımların ulaştırılması ve kimlere ulaştırılacağı noktasında destek oluyoruz. Aşevimizde Kızılayın çok büyük destekleri var. Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. El birliğiyle güzel işler ortaya çıkıyor, bunu devam ettireceğiz."
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