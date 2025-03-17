Mardin'de cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir caminin inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Giriş: 17.03.2025 - 16:42 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:51
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir caminin inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Çatalözü Mahallesi'nde yapımı süren cami inşaatının iskelesinde çökme meydana geldi.
Çökme sonucu işçilerden R.M. (22) ve M.B.A. (45) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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