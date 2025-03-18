Mardin'de bir kişinin kapalı yöntemle böbreğindeki darlık onarıldı

Mardin'de sağ böbreğindeki darlığı kapalı yöntemle onarılan 26 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğine ağrı şikayeti ile başvuran Mehmet Didin yapılan muayene ve tetkiklerinde sağ böbrek çıkışında darlık olduğu saptandı.

Hastanenin Üroloji Uzmanları Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Sağır ve Dr. Ferhat Çelikkaleli tarafından laparoskopik pyeloplasti (Kapalı yöntemle böbrekteki darlığın onarılması) ameliyatı olan Didin, servise alındı.

Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Enes Çelik ve ameliyatı yapan doktorlar, sağlığına kavuşan Didin'i serviste ziyaret etti.

Dr. Çelikkaleli, hastaya kapalı yöntem ameliyat önerdiklerini belirterek, "Hasta açık ameliyat olsaydı ağrıları daha fazla olacaktı ve daha geç taburcu olacaktı. Ameliyatımız yaklaşık 2 saat sürdü. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bu ameliyatı kapalı yöntemle yapmak çok zor. Çünkü dikiş atmak kapalı yöntemle zor. Hastamız için bir sıkıntı olmadı." ifadelerini kullandı.

Hasta Didin ise böbreklerindeki ağrılar nedeniyle hastaneye başvurduğunu kaydetti.

Didin, "Başarılı bir ameliyat oldum. Şu an hiçbir ağrım yok." dedi.