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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Mardin'in Midyat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:16
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Mardin'in Midyat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Tank Kurmay Albay Yasin Demiraylar ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin'in yanı sıra kurum amirleri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Milli İrade İlkokulu/Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Çanakkale Geçilmez" adlı sinevizyon gösterildi, öğrenciler şiirler okudu ve "Destanlaşan Çanakkale" adlı oyun sahnelendi.

        Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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