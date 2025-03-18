Mardin'in Midyat ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutan Vekili Tank Kurmay Albay Yasin Demiraylar ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin'in yanı sıra kurum amirleri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli İrade İlkokulu/Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Çanakkale Geçilmez" adlı sinevizyon gösterildi, öğrenciler şiirler okudu ve "Destanlaşan Çanakkale" adlı oyun sahnelendi.

Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.