Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım

Mardin'de iş insanları tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Süryani iş insanı Yılmaz Hiçbezmez ve Ezidi iş insanı Faik Kaleli'nin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere nakdi yardımda bulunduğu belirtildi.

Yardımın market ve gıda alışverişinde kullanılmak üzere yardım kartlarına yüklendiği kaydedilen açıklamada, kartların AK Parti Mardin İl Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri aracılığıyla kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada ortak görüşlerine yer verilen Hiçbezmez ve Kaleli, Mardin'in bin yıllık kardeşlik geleneğinin ramazan ayında da daha da güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da yardım çalışmasının sadece maddi bir destek değil aynı zamanda birlik ve beraberlik mesajı olduğunu kaydederek, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı iş insanlarına teşekkür etti.