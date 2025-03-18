Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım

        Mardin'de iş insanları tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım
        ABONE OL

        Mardin'de iş insanları tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere nakdi yardım yapıldığı bildirildi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Süryani iş insanı Yılmaz Hiçbezmez ve Ezidi iş insanı Faik Kaleli'nin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere nakdi yardımda bulunduğu belirtildi.

        Yardımın market ve gıda alışverişinde kullanılmak üzere yardım kartlarına yüklendiği kaydedilen açıklamada, kartların AK Parti Mardin İl Sosyal Politikalar Birim Başkanlığı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri aracılığıyla kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığı aktarıldı.

        Açıklamada ortak görüşlerine yer verilen Hiçbezmez ve Kaleli, Mardin'in bin yıllık kardeşlik geleneğinin ramazan ayında da daha da güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da yardım çalışmasının sadece maddi bir destek değil aynı zamanda birlik ve beraberlik mesajı olduğunu kaydederek, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı iş insanlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        Mardin'de bir kişinin kapalı yöntemle böbreğindeki darlık onarıldı
        Mardin'de bir kişinin kapalı yöntemle böbreğindeki darlık onarıldı
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deni...
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deni...
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanak...
        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanak...
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Za...
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Za...
        Mardin'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü