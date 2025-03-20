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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin öğrencilerle iftarda buluştu

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:23
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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin öğrencilerle iftarda buluştu
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Şahin, eşi Emine Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu pansiyonunda öğretmen ve öğrencilerle iftarda buluştu.

        Kaymakam Şahin, Okul Müdürü Şeyhmus Kılınç'tan öğrencilerin eğitim durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

        Öğrencilerin talep ve isteklerini de dinleyerek eğitim öğretim hayatları ve gelecekteki hedefleri üzerine sohbet eden Şahin, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

        Şahin, öğrencilerle iftar sofrasında bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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