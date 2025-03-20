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        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Derik ilçesinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:54 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:58
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        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Mardin'in Derik ilçesinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik ilçesinin Kovalı Mahallesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, 1200 kilogram gümrük kaçağı çay, 4 bin 900 cep telefonu aksesuarı, 2 bin 700 güneş gözlüğü, 720 kozmetik malzemesi, 500 oyuncak, 110 elektrikli ocak, 170 termos, 22 kol saati, 5 dikey süpürge ve 40 set hırdavat malzemesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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