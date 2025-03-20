Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Derik ilçesinin Kovalı Mahallesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 1200 kilogram gümrük kaçağı çay, 4 bin 900 cep telefonu aksesuarı, 2 bin 700 güneş gözlüğü, 720 kozmetik malzemesi, 500 oyuncak, 110 elektrikli ocak, 170 termos, 22 kol saati, 5 dikey süpürge ve 40 set hırdavat malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.