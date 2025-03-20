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        Mardin'de "Üç Kuşak İftarda Buluşuyor Projesi" kapsamında iftar programı düzenlendi

        Mardin'de "Üç Kuşak İftarda Buluşuyor Projesi" kapsamında iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:16
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        Mardin'de "Üç Kuşak İftarda Buluşuyor Projesi" kapsamında iftar programı düzenlendi
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        Mardin'de "Üç Kuşak İftarda Buluşuyor Projesi" kapsamında iftar programı düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında gerçekleştirilen iftar programında öğrencilerin ve yetişkinlerin iftar sofrasında bir araya geldiği belirtildi.

        Mardin Kız Yurdu ve Midyat Aziz Sancar Kız Yurdunda Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, 3 kuşağın iftar yaptığı ifade edilen açıklamada, farklı kuşaklardan programa katılanların hayat tecrübelerini ve ramazan ayına dair anılarını paylaştığı, genç nesillere önemli öğütlerde bulunduğu kaydedildi.

        İftar programının ardından yapılan sohbetlerde kuşaklar arası dayanışmanın öneminin vurgulandığı, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği belirtildi.

        Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de katıldı.

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