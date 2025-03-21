Mardin'de üniversite öğrencileri yalnız yaşayan kadını ziyaret etti

Ömer, duyarlılığından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Ömer'in temel gıda ihtiyaçlarını karşılayan ve onunla sohbet eden öğrenciler, evde temizlik çalışması yürüttü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin KYK Kız Yurdu'nda kalan gönüllü öğrenciler, "İyilik Haftası" dolayısıyla Yalımköy Mahallesi'nde yaşayan Ömer'le bir araya geldi.

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