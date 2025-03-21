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        Mardin'de kaçak su kullanımına karşı denetimler sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kaçak suyla mücadelesine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:40 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:49
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        Mardin'de kaçak su kullanımına karşı denetimler sürüyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kaçak suyla mücadelesine devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin 10 ilçesi ve kırsal mahallelerinde kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlamak için yatırımlarına devam eden MARSU Genel Müdürlüğü, vatandaşların temel ihtiyacı olan içme ve kullanma suyu hakkını korumak ve kuraklık tehdidi altındaki su kaynaklarını muhafaza etmek amacıyla kaçak su kullanımına karşı denetimlerini titizlikle yürütüyor.

        Havaların ısınmasıyla artan su tüketimi ve bilinçsiz kullanım, suyun yetersiz kalmasına ve vatandaşların mağduriyetine yol açıyor. Bu durumu önlemek ve tüm vatandaşların içme ve kullanma suyuna erişim hakkını korumak amacıyla, bu yılın başından itibaren usulsüz su kullanan 893 kişiye, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde toplam 4.7 milyon lira cezai işlem uygulandı.

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