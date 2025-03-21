Mardin'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü için farkındalık etkinliği düzenlendi

Mardin'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesindeki Hülya Özer Özel Eğitim Anaokulunda farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Mardin Kız Yurdu ve Mardin Gençlik Merkezi gönüllüleri down sendromlu öğrencilerle halat çekme, çuval yarışı gibi çeşitli oyunlar oynadı.

Down sendromlu öğrencilere palyaço gösterisinin de sunulduğu etkinlikte öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Okul yönetimi gönüllü öğrencilere düzenledikleri etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Kız Yurdunda kalan öğrencilerden Avşin Okur, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde Mardin'de farkındalık etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Etkinliğin temel amacının toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Okur, şunları kaydetti:

"Böyle özel bir günde onlarla beraber olmak, beraber vakit geçirmek, yüzlerini güldürmek o kadar iyi geldi ki kalbimizde sevgiyi, saygıyı, huzuru en saf haliyle onlar sayesinde hissettik. Bize sevginin engel tanımadığını en güzel öğretenler onlar, böyle bir günde onlarla vakit geçirdiğimiz için çok mutlu olduk."