Mardin'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yenituran Mahallesi Sakarya Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nevile Ş'ye (57) çarptı.
Kazada yaya ile motosiklette bulunan Beytullah K. (17) ve Devran B. (21) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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