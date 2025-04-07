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        Mardin'de ADEM kursiyerlerine "bipolar bozukluk" konusunda bilgilendirme yapıldı

        Mardin'de İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Artuklu Sağlıklı Hayat Merkezince Aile Destek Merkezinde (ADEM) düzenlenen kurstaki kursiyerlere "bipolar bozukluk (manik depresyon)" konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:39 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:43
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        Mardin'de ADEM kursiyerlerine "bipolar bozukluk" konusunda bilgilendirme yapıldı
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        Mardin'de İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Artuklu Sağlıklı Hayat Merkezince Aile Destek Merkezinde (ADEM) düzenlenen kurstaki kursiyerlere "bipolar bozukluk (manik depresyon)" konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Artuklu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli psikolog Murat Akın, Nur Mahallesi'ndeki ADEM kursiyerlerine yönelik düzenlenen eğitimde "bipolar bozukluk", "destekle tedavi", "umutla yaşam" konularında bilgilendirme yaptı.

        Eğitimin ardından açıklama yapan Akın, dünya genelinde ruh sağlığı alanında artan farkındalık çalışmalarının, bireylerin ruhsal hastalıklara yönelik bilgi düzeyini artırdığını ve hizmetlere erişimini kolaylaştırdığını belirtti.

        Bipolar bozukluğun kişinin aileyle ilişkisi, sosyal çevresi ve günlük yaşantısında çeşitli sıkıntılara sebebiyet verdiğini ifade eden Akın, "Bipolar bozukluk görülme sıklığı dünya nüfusuna göre yüzde 1 ile yüzde 5 arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 60 milyon bipolar bozukluğa sahip bireyin bulunduğu projeksiyonel olarak belirtilmektedir. Ayrıca ülkemizde de 2 milyondan fazla kişide bipolar bozukluk olduğu tahmin edilmektedir." dedi.

        Bu tanıya sahip bireylerin uygun tedavi ve sosyal destekle yaşamlarını üretken ve sağlıklı bir şekilde sürdürebildiğine işaret eden Akın, şunları kaydetti:

        "Ancak toplumsal önyargılar ve ruhsal hastalıklara yönelik etiketlemeler bireylerin sağlık hizmetlerine başvurusunu geciktirmekte ve iyilik hallerini olumsuz yönde etkilemektedir. Toplumda ruhsal hastalıklara karşı anlayışın artması, bireylerin tedaviye erişiminin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri kapsamında vatandaşlarımız, toplum ruh sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Herkesi, bireylerin ruh sağlığının korunması, toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sunmaya davet ediyor, tüm bireylere sağlıklı günler diliyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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