Mardin'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yeşilkent Mahallesi Sümbül Sokak'ta yatalak olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Ahmet Kartal ile 75 yaşındaki eşi Peyruze Kartal'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.