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        Mardin'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam öldü, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 22:53 Güncelleme: 07.04.2025 - 23:00
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        Mardin'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam öldü, eşi yaralandı.

        Yeşilkent Mahallesi Sümbül Sokak'ta yatalak olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Ahmet Kartal ile 75 yaşındaki eşi Peyruze Kartal'ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ahmet Kartal olay yerinde hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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