Kitap kurdu 88 yaşındaki "Kasım dede" okuma aşkıyla tüm ailesine örnek oluyor
HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de yaşayan 88 yaşındaki Kasım Güneş, kitap okuma alışkanlığını çocukları, torunları ve torunlarının çocuklarına da kazandırdı.
HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de yaşayan 88 yaşındaki Kasım Güneş, kitap okuma alışkanlığını çocukları, torunları ve torunlarının çocuklarına da kazandırdı.
Merkez Artuklu ilçesinde yıllarca tarım ve hayvancılıkla uğraşan Güneş, okula gitme imkanı olmayınca aile büyüklerinden okuma yazmayı öğrendi.
Türkçe ve Kürtçenin yanı sıra Arapça da bilen 7 çocuğu ve 60 torunu bulunan Güneş, gençlik yıllarında kitap okumaya ilgi duymaya başladı.
O yıllardan bu yana kitapları elinden düşürmeyen Güneş, zamanının büyük bölümünü ilerleyen yaşına rağmen kitap okuyarak geçiriyor.
Oğlunun evinde yaşamını sürdüren Güneş, bu alışkanlığını aşıladığı çocukları ve torunlarıyla da kitap okuyor.
- "Herkesin kitap okumasını istiyorum"
Kasım Güneş AA muhabirine, 6 yaşındayken babası ve amcasından Arapça ve Kürtçe, askere gitmeden önce de Türkçe okumayı öğrendiğini söyledi.
O yıllardan bu yana elinden kitabı düşürmediğini ifade eden Güneş, "Okumayı çok seviyorum. Vaktimi kitap okuyarak geçirmeyi çok seviyorum. Kitap okumak iyidir. 70 yıldır kitap okuyorum. Herkesin kitap okumasını istiyorum." dedi.
- "Dört nesil bir arada kitap okumayı çok seviyoruz"
Oğlu Şeyhmus Güneş ise babasının kitap okuma sevgisinin herkese örnek olduğunu belirtti.
Babasının gençlik yıllarında kitap okumaya başladığını anlatan Güneş, şunları kaydetti:
"Üç dilde kitaplar okuyor, Türkçe, Arapça ve Kürtçe. Sabah namazında kalkıp Kur'an-ı Kerim okuyor. Sonra biraz uyuyor. Uyanınca tekrar kitap okumaya başlıyor. Gün boyu böyle kitap okuyor. İslam tarihine çok merakı var. İslam tarihini hemen hemen ezberlemiş. Bazen uzanarak, bazen oturarak kimi zaman da ayakta kitap okuyor. Babamın kitap okuma tutkusu bize de örnek oluyor. Aldığı kitaplar sayesinde İslam tarihini öğrendim. Torunları ve onların çocukları da onu takip ediyor. Babam, ben, oğlum ve torunum, dört nesil bir arada kitap okumayı çok seviyoruz. Evimizde kitap okuma saati var. Her gün çocuklarla en az yarım saat kitap okuyoruz. Bazen sesli okuyup birbirimizi dinliyoruz. Okuduğumuz kitapların tahlilini yapıyoruz. Çok faydalı oluyor."
- "Kitap okumak Alzheimer hastalığının ilerlemesini engelliyor"
Babasına üç yıl önce Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu dile getiren Güneş, kitap okumasının bu rahatsızlığın etkilerini de geciktirdiğini belirtti.
Şeyhmus Güneş, Alzheimere en iyi ilacın kitap okumak olduğuna işaret ederek, "Kitap okumak ona bir nevi ilaç oluyor, unutkanlığını gideriyor. Kitap okumasaydı Alzheimer daha ileri seviyeye çıkar ve çoğu şeyi hatırlamazdı. Şu anda çocukluğunu, gençliğini, köyünü hatırlıyor. Benden sık sık kitap istiyor. Birini bitirince başka bir kitap getiriyorum. Bu onu zinde tutuyor." diye konuştu.
Güneş, bir arada kitap okumalarının aile bağlarını da güçlendirdiğini sözlerine ekledi.
- "Büyükbabamın yaşına gelinceye kadar kitap okumak istiyorum"
Kasım Güneş'in torunlarından 10 yaşındaki Muhsin Güneş ise dedesinin kitap okumayı çok sevdiğini, onu örnek alarak sık sık kitap okuduklarını belirtti.
Dedesinin yanında sesli kitap okuduğunu anlatan Güneş, "Kitap okumayı seviyorum. Uzun yola gittiğimizde yanıma kitap alıp okuyorum. Büyükbabamın yaşına gelinceye kadar kitap okumak istiyorum. Büyükbabam bana örnek oluyor." dedi.
Torununun kızı 3. sınıf öğrencisi Elif Azra Güneş de kitap okumanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, dedesinin kendilerine örnek olduğunu söyledi.
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