Mardin'de "Uluslararası Sağlık Turizmi ve Yabancı Uyruklu Hastaların Hizmet Süreçleri" eğitimi

Mardin'de "Uluslararası Sağlık Turizmi ve Yabancı Uyruklu Hastaların Hizmet Süreçleri" eğitim programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Koordinasyon ve Yabancı Uyruklu Hastalar Birimi Sorumlusu Oğuzhan Kaya ve birim personeli ile kentte hizmet veren yönetici ve personeller katıldı.

Programda, uluslararası hastalar, sınır komşulardan gelen hastalar, sağlık turizmi, turistin sağlığı, göçmen sağlığı gibi tüm yabancı uyruklu hastaların, sağlık tesisi hizmet süreçleri, kayıt işlemleri, uluslararası faaliyetleri, sınıflandırılması, iş ve işlemlerine yönelik ilgili yönetici ve personele eğitim verilmesi ve hastanelerin yerinde değerlendirilmesi amacıyla değerlendirme ve eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Yavuz, sağlık turizminin bölgeye katma değer sağladığını belirtti.