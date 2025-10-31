Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlçenin Tepebaşı Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.