        Mardin Haberleri

        Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 22:27 Güncelleme: 31.10.2025 - 22:27
        İlçenin Tepebaşı Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen biri çocuk 2 kişi ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

