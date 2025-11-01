Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de özel eşarp koleksiyonu sergisi açıldı

        Mardin'de yaşayan medeniyetlere ait geleneksel motiflerin işlendiği 70 ipek eşarbın yer aldığı koleksiyon, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Giriş: 01.11.2025 - 18:48 Güncelleme: 01.11.2025 - 18:48
        Mardin'de özel eşarp koleksiyonu sergisi açıldı
        Mardin'de yaşayan medeniyetlere ait geleneksel motiflerin işlendiği 70 ipek eşarbın yer aldığı koleksiyon, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Özel bir şirket tarafından düzenlenen, Ressam İsmet Yedikardeş ve taş işleme ustası Yusuf Kıdır'ın eserlerinden esinlenerek hazırlanan 70 ipek eşarptan oluşan sergi, Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde açıldı.

        Vali Yardımcısı Hasan Kurt, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Mardin'deki tarihi mekanların motiflerinin yer aldığı eserleri görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        İnsanların tarihi motifleri bir ürün üzerinde de görmek istediklerini belirten Kurt, kentteki tarihi mekanların motiflerinin bir ürüne dönüştürüldüğünü ve koleksiyonun ortaya çıktığını anlattı.

        Ressam İsmet Yedikardeş de sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mardin'in sanatını sadece resimlerle değil, eşarp koleksiyonları gibi daha nice konuyla gösterebileceğine inandıklarını aktardı.

        Sergiye, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, şirketin yetkilileri ve sanatseverler katıldı.

