Mardin'de bıçak sattığı tespit edilen seyyar satıcı hakkında işlem başlatıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinde bıçak sattığı tespit edilen seyyar satıcı hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliğince yapılan denetimlerde seyyar satıcılık yapan bir kişinin satışını yaptığı ürünler arasında 4 kelebek ve 3 sustalı bıçak ele geçirildi.

Yakalanan satıcı hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.