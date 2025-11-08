Mardin'de cep telefonu çalan şüphelinin firari hükümlü olduğu ortaya çıktı

Şüphelinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir inşaatta çalışan işçilere ait toplam 3 cep telefonunun çalınması üzerine Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

