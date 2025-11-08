Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de cep telefonu çalan şüphelinin firari hükümlü olduğu ortaya çıktı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cep telefonu hırsızlığından yakalanan şüphelinin 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 22:30 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:30
        Mardin'de cep telefonu çalan şüphelinin firari hükümlü olduğu ortaya çıktı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cep telefonu hırsızlığından yakalanan şüphelinin 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir inşaatta çalışan işçilere ait toplam 3 cep telefonunun çalınması üzerine Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

