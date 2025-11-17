Mardin'de kara yolunda koşan kurt kamerada
Mardin'in Midyat ilçesinde kara yolunda koşan kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Mardin'in Midyat ilçesinde kara yolunda koşan kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kırsal Oyuklu Mahallesi'nde aracıyla ilerleyen Azizcan Orhan, yolda koşan bir kurt gördü.
Orhan, kurdu aracıyla bir süre takip ederek, cep telefonu ile görüntüledi.
Aracın farının aydınlattığı yolda bir süre koşan kurt, yolunu değiştirerek karanlıkta gözden kayboldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.