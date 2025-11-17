Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 21:48 Güncelleme: 17.11.2025 - 21:48
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cezaevi firarisinin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

