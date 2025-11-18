Mardin'de okul çevreleri denetlendi

Mardin'de 67 ekip ve 160 personelin katılımıyla okul çevreleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, il merkezi ve ilçelerde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

67 ekip ve 150 personelin katıldığı denetimler kapsamında 159 okul çevresi, 84 umuma açık yer, 23 metruk bina ile 30 park ve bahçe kontrol edildi.

Öğrencilerin güvenliği için yapılan uygulamada 877 kişi sorgulandı, 263 araç ve sürücüsü denetlendi.

Kurallara uymadığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.