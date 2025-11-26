GÜNCELLEME - Mardin'de evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazesi Van'da defnedildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya, dün evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

İşyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Kaya'nın market sahibiyle bir süre sohbet ettiği ardından alışveriş yaparak dışarı çıktığı yer alıyor.

Anne Berna (33) ve 5 yaşındaki kızı Samyeli Kaya'nın cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından kara yoluyla Van'a getirildi.

