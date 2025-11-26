Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        GÜNCELLEME - Mardin'de evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazesi Van'da defnedildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün evlerinde silahla vurulmuş halde bulunan anne ve kızının cenazesi Van'da toprağa verildi.

        Giriş: 26.11.2025 - 21:37 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:37
        Anne Berna (33) ve 5 yaşındaki kızı Samyeli Kaya'nın cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından kara yoluyla Van'a getirildi.

        Anne ve kızının cenazesi, Hafıziye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığı'na defnedildi.

        Öte yandan ölü bulunan baba Mehmet Kaya'nın olaydan bir gün önce oturdukları binanın altında marketten alışveriş yapmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        İşyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Kaya'nın market sahibiyle bir süre sohbet ettiği ardından alışveriş yaparak dışarı çıktığı yer alıyor.

        - Olay

        Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya, dün evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

        Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi Mardin'in Savur ilçesinin kırsal İşgören Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

