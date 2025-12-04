Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 09:18 Güncelleme: 04.12.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"

        Benzer Haberler

        Mardin 1969-Bursaspor maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
        Mardin 1969-Bursaspor maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
        Mardin 1969 Spor-Bursaspor maçında, misafir takıma taraftar yasağı
        Mardin 1969 Spor-Bursaspor maçında, misafir takıma taraftar yasağı
        Mardin 1969 Spor-Bursaspor maçına misafir taraftar alınmayacak
        Mardin 1969 Spor-Bursaspor maçına misafir taraftar alınmayacak
        Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'de huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi
        Mardin'de huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi