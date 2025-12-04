Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Midyat ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
