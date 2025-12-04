Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de otomobil ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 10:17 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:17
        Mardin'de otomobil ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Mardin-Diyarbakır kara yolunun kırsal Işıkyaka Mahallesi mevkisinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 73 ABU 026 plakalı otomobil ile 47 AC 561 plakalı tırın karıştığı kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Nufel Karaalp (30) olay yerinde hayatını kaybetti, Berivan Pulat (16) ve Suphi Pulat (35) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

