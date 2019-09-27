Mardin'de UNESCO toplantısı

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu İstişare Toplantısı, Mardin'de düzenlendi.

Tarihi ve mimari yapısıyla UNESCO´nun Kültürel Miras geçici listesinde olan Mardin´de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İstişare Toplantısı düzenlendi. Dicle Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde özel bir otelde düzenlenen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya, Şeyhmus Dinçel, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin'in sahip olduğu tarihi değerlere dikkat çekti. "Mardin, Mezopotamya'nın bir masal şehridir. Eğitimi, kültürü, medeniyetiyle yüzyıllardır bu bölgede önemli bir şehir. Hem de bu bölgede önemli bir destinasyon merkezi. Mardin'de bu yılki hedefimiz bir milyonu yatılı 5,5 milyon turist. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile bu heyecanımızı somut hale getirme arzusundayız. Mardin, turizmde özellikle son 2 yılda önemli bir ivme yakaladı. İş birliğiyle yürütülen çalışmalarla kentte geçen yıl 750 bini yatılı, 3,5 milyon turist ağırladık" dedi.

'TÜRKİYE'DE 18 MİRASIMIZ VAR'

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz, UNESCO ve Kültürel miras listesi hakkında bir sunum yaptı. Mardin'in Dünya Miras Listesi'ne sit alanlarıyla girmesini istediklerini anlatan Öcal, şunları söyledi:

"Türkiye'de 18 mirasımız var. Mardin çok zengin bir birikime sahiptir. Somut olmayan miras bakımından son derece renkli, son derece kapsayıcı, son derece model oluşturucu güçlü bir mirasa sahip. Bu işlenebilir, pek çok unsurlarıyla değerlendirebilir. Öncelikle bu kültür envanterine somut olmayan mirasların kaydedilmesi lazım. Mardin kendisini il envanteri ile güçlü tutmalı ki ulusal envantere girebilecek miras alanlarını oluştursun."







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