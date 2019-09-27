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Mardin’de UNESCO istişare toplantısı yapıldı

İHA

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu İstişare Toplantısı, Mardin Valiliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Dicle Kalkınma Ajansı organizesinde gerçekleştirildi. Toplantının gündemini Mardin'in UNESCO kültürel miras listesine alınması oluşturdu.

Mardin’de UNESCO istişare toplantısı yapıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu İstişare Toplantısı, Mardin Valiliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Dicle Kalkınma Ajansı organizesinde gerçekleştirildi. Toplantının gündemini Mardin'in UNESCO kültürel miras listesine alınması oluşturdu.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İstişare Toplantısı, Mardin Valiliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Dicle Kalkınma Ajansı tarafından bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ak Parti Mardin Milletvekilleri Cengiz Demirkaya, Şehmus Dinçel, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, sivil toplum kuruluş temsilcileri, ilçe kaymakam ve belediye başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 2000 yılında ilin, UNESCO geçici listesine aday olması için başvuru yapıldığını ifade ederek “Masal şehir Mardin’de turizmde önemli gelişmeler yaşanıyor. Mardin, Mezopotamya'nın bir masal şehri. Eğitimi, kültürü, medeniyetiyle yüzyıllardır bu bölgede önemli bir şehir. Hem de bu bölgede önemli bir destinasyon merkezi. Son 2 yılda önemli bir ivme yakaladığına işaret ederek, iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla kentte geçen yıl 750 bini yatılı, 3,5 milyon turist ağırladık. İnşallah huzur devam edecek” dedi.

"Mardin çok zengin bir birikime sahip"
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz UNESCO'nun işleyişi hakkında bilgi verdi. Oğuz, "Türkiye'de 18 mirasımız var. Pek çok yılı değerlendirmeden geçmişiz. Mardin 2000 yılında geçici listeye girmiş ama o yıllarda UNESCO'ya hiç dosya hazırlayıp sunulmamış. 1998 yılından sonra 2011 yılına kadar ara vermişiz. Keşke o dönemde iyi hazırlanıp, dosya sunabilseydik. O yönünü hızlandırıyoruz şimdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak, yereldeki yönetici paydaşlarımızla çalışmalara devam ediliyor” diye konuştu.
Öcal, Mardin'in somut olmayan kültürel miras açısından da çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Mardin çok zengin bir birikime sahip. Somut olmayan miras bakımından son derece renkli, son derece kapsayıcı, son derece model oluşturucu güçlü bir mirasa sahip. Bu işlenebilir, pek çok unsurlarıyla değerlendirebilir. Öncelikle bu kültür envanterine somut olmayan mirasların kaydedilmesi lazım. Mardin kendisini il envanteri ile güçlü tutmalı ki ulusal envantere girebilecek miras alanlarını oluştursun” şeklinde konuştu.
Toplantıda AK Parti Mardin Milletvekilleri Cengiz Demirkaya ve Şehmus Dinçel Mardin’in tarihi kimliği ve yapıları ile bir çok dünya kenti ile aynı koruma alanında olması gerektiğine vurgu yaptı. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar da Mardin'in UNESCO süreci ile ilgili ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını ifade ederek Mardin’in soyut olmayan kültürel mirasına dikkat çekti.
Toplantının Mardin'in önemli olduğuna dikkat çeken Mardin Turizm ve Otelciler Dernek Başkanı Özgür Gürgor, "2000 yılında müracaat edildi olumsuz sonuç alınmıştı. Geç kalınmış bir toplantı ama Mardin tarihiyle çok önemli bir yere sahip. Toplantıyı çok önemli buluyoruz" dedi.

MARDİN

28 Eylül 2019 Cumartesi

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