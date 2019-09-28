Mardin'e 217 sağlık personeli atandı

Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, Sağlık Bakanlığı'nın son atamalarında Mardin'e 217 personelin atandığını ve hafta içerisinde atamaları yapılan personellerin göreve başlamak için müracaatlarının başlayacağını söyledi.

Mardin’e 88’nci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY), 4B Sözleşmeli ve Açıktan Atama Yoluyla 148’i tabip 217 sağlık personeli atandı. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanması üzerine Mardin'e 88’nci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü 4B Sözleşmeli ve Açıktan Atama Yoluyla 9 uzman tabip, 139 tabip, 1 diş tabibi, 4 fizyoterapist, 1 eczacı, 25 ebe, 26 hemşire, 7 sağlık teknikeri, 5 sağlık teknisyeni olmak üzere toplamda 217 sağlık personeli ataması yapıldığı belirtildi. Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz tarafından yapılan açıklamada “Yerleştirme sonuçları açıklanan 88’nci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü 217 sözleşmeli sağlık personelimize ve sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

MARDİN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:43

GÜNEŞ 06:03

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:12

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.