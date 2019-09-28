Mazıdağı’nda bozuk yollar vatandaşı çileden çıkardı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Arıköy, Yağmur ve Ulutaş köylerinin bozuk yolları sürücüleri, araçları ve vatandaşları çileden çıkardı. Yoldan geçen araçlar zikzak çizerek, çukurlara girmeden geçmek için yoğun çaba harcarken, 4050 santimetrelik çukurlar görenleri korkutuyor.

Yetkililere seslenen vatandaşlar ulaşım sorunu nedeniyle artık sadece araçlarının bozulmadığını, canlarının da yandığını söyledi. Çukurlardan kaçmaya çalışan sürücülerin kaza yaptığını belirten köylüler bu durumun bir an evvel çözülmesi için yetkilileri göreve davet etti. Ulutaş köyü sakinlerinden Musa Çelik, "Halimizi görüyorsunuz yazın toz dumandan gidemiyoruz, kış aylarında ise çamurdan dolayı arabalarımız gidemiyor, traktörlerin yardımıyla gidiyoruz. Yetkililer bizim sesimizi duysun, bazı öğrencilerimizde hastalık var, bu toz duman onlara zarar vermektedir. 2 yıldır bu derdi çekiyoruz" dedi.

Mazıdağı ilçe merkezine servisle giden öğrencilerden Havvanur Savcı, Mazıdağı’nda Dark Sürücü Yaşam Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Çamurlu günlerde ailelerimiz bizi okula göndermiyorlar. Çünkü taşımacılık yapan okul servislerinin kaza riski olduğu için okula gitmemize izin vermiyorlar" diye konuştu.

Servisi taşımacılığı yapan sürücülerden Faysal Akın, "Bu yollar geçilmiyor, sıkıntı oluyor. Yolar bozuk olduğu için arabalarda kaza yapma riski artıyor. Bu yolların yapılması için yetkililerden destek istiyoruz" şeklinde konuştu.

MARDİN 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:43

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