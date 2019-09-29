“Uçurtmanın Peşinde” kısa filminin galası Mardin’de yapıldı

Mardinli Zahit Mungan’ın hayalleri kısa film oldu. Mardin’de galası gerçekleştirilen “Uçurtmanın Peşinde” kısa filmi sanatseverlerden tam not aldı.
MARDİN
29 Eylül 2019 Pazar
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