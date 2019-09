Mardin'de sıcak hava balon pilotları yetiştirilecek

Mardin'de başlayan sıcak hava balon uçuşları ile birlikte kentte sıcak hava balon pilotları yetiştirileceği bildirildi.

Mardin'in tarihi antik kenti Dara üzerinde deneme uçuşlarını tamamlayan ve günde 3 uçuş izni alan sıcak hava balonları kent üzerinde uçmak için gün sayıyor. Konu ile ilgili Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gençlere yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin turizmine büyük yararları olacağına inandığı sıcak hava balonlarının kent üzerinden uçuş projesine destek verdiğini kaydetti. Vali Yaman, "Mardin için hedeflediğimiz 5 milyon turist sayısını yakalayacağımıza inanıyorum. Turistler temmuz ve ağustos sıcaklarına aldırmadan tarihi kente akın etti. Sıcak hava balonları tam anlamı ile hizmete girdiği zaman, Mardin turizminin de uçuşa geçeceği gün olacak. Mardinli gençlerin pilotluk kurslarına katılımları ve önümüzdeki yıllarda bu balonları uçuracak olmaları, hem istihdam hem de gençlerin yaşadıkları şehrin turizmine katkı sağlayacak olmalarını önemsiyoruz. Mardin turizmde her gün yıldızı daha çok parlayan bir şehir. Turizmcileri buralara yatırım yapmaya davet ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Uçuş öncesi Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Sıcak Hava Balonları Proje Koordinatörü Ömer Kafkas da, uzun araştırma ve uğraşlar sonunda, Dara ve Mardin üzerinde günün her saatinde balonların uçabileceğini tespit ettiklerini söyledi. Sıcak hava balonlarının 30 sektör üzerinde olumlu etkileri bulunduğuna dikkat çeken Kafkas, Çin'den, Güney Amerika'dan, dünyanın bir çok ülkesinden turistlerin sıcak hava balonları için Kapadokya ve Pamukkale'ye geldiğini, bundan böyle turistlerin Mardin'e de geleceğini kaybetti.

Eğitim pilotu Nejat Öksüz ise, Kapadokya ve Pamukkale'nin ardından Mardi'de turizme hizmet edecek sıcak hava balonlarının kentte gökyüzünü şenlendireceğini ifade ederek, "Bu yıl Kapadokya ve Pamukkale'de 83 sıcak hava pilotu mezun ettik. Dünya´da sıcak hava balonlarının yüzde 54 Türkiye'de. Kapadokya, Pamukkale ve 3. bölge olarak Mardin'i belirledik. 4. bölge olarak da Van olacak. Kapadokya'da sabah ve akşam 150 uçuş yapılıyor ve 3 bin 500 kişi uçan balonlarla peri bacalarını havadan izliyor. Mardin'de ilk etapta günde 5 uçuş, daha sonra 10 uçuş hedefliyoruz. Süreç içinde uçuş sayısı artacak. Uçan balonların Kapadokya turizmine 700800 milyon kazandırıyor. Mardin belirlediğimiz uçuş sayısı ile 5060 milyon lira kazandıracak. Her balon 130 kişiye istihdam sağlayacak" dedi



"Genç pilot yetiştireceğiz"

Sıcak hava balon pilotlarının 1525 bin lira arasında ücret aldığına dikkat çeken Öksüz, Mardinli gençlerin, kentteki uçuşların gerçek sahipleri olduğunu söyledi. Öksüz, "Önümüzdeki zaman içinde pilot kursların açacağız. 14 yaşında pilotluk kurslarına katılabilirsiniz. 16 yaşında ticari uçuşlar başlar. 5,5 hafta süren 110 saatlik kurslar sonunda, Sivil Havacılık ile Milli Eğitim uzmanları gözetiminde sınavlar yapılıyor. Kazananlar önce ufak sonra orta boy balonlarla uçuyor belli bir deneyimden sonra büyük boy balonlarla uçuşa devam ediyor. Ticari uçuşlar 1664 yaş arasındadır" diye konuştu.

Bilgilendirme toplantısının ardından anlatılan konularda sorulan sorulara doğru cevap veren 18 genç Dara antik kent üzerinde sıcak hava balonu ile uçuş hakkı kazandı.

