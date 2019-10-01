Başkan Öter'den istifa eden DİKA Genel Sekreteri Altındağ'a destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Öter'den istifa eden DİKA Genel Sekreteri Altındağ'a destek

İHA

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Atındağ'ın görevinden istifa ettiği, Mardin'in Altındağ gibi özverili kişilere ihtiyacının olduğunu belirterek yetkililerin istifasını onaylamaması gerektiğini söyledi.

Başkan Öter'den istifa eden DİKA Genel Sekreteri Altındağ'a destek

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Atındağ’ın görevinden istifa ettiği, Mardin'in Altındağ gibi özverili kişilere ihtiyacının olduğunu belirterek yetkililerin istifasını onaylamaması gerektiğini söyledi.
MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altınyaptığ’ın istifası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öter, "Dört yıldır DİKA Genel Sekreterliği görevini başarıyla yürüten Yılmaz Altındağ’ın beklenmedik bir anda görevinden ayrılmasına memleketini seven tüm Mardinliler gibi, şahsen beni ve federasyonumuzun 60 dernek bileşenini son derece üzmüştür. Yılmaz Altındağ göreve geldiği günden beri Mardin ve ajansa bağlı Batman, Siirt ve Şırnak illerimizin her alanda kalkınması ve gelişmesi için canla başla yaptığı çalışmalara Mardin ve bölge halkı yakinen şahittir. Yatırımların bölgeye gelmesi için yurt içinden ve yurt dışından yatırımcıların kapısına giderek, ısrarla yatırımcıları davet ediyordu. Mardin ve bölgemizin ekonomik kalkınmaya ve istikrara acil ihtiyacı olduğu bu günlerde işin ehli, uzmanı ve Mardin’in bir değeri olan Yılmaz Altındağ’ın istifasının kabul edilmemesi, görevinin başına dönmesi, bu birikimli ve donanımlı Mardin evladının toprağına hizmet etmeye devam etmesi için başta Mardin, siyasetçilerimize, Mardin ve Mardin dışında yaşayan sivil toplum örgütlerimize, kanaat önderlerimize ve Mardin’e karşı sevgi ve sorumluluk hisseden herkesin Yılmaz Altındağ’a ve onun gibi değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz. Biz sivil toplum olarak bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki Mardinliler değerlerine sahip çıkmazsa kimse dışarıdan gelip Mardin’e değer katmaz" dedi.

MARDİN

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 04:45
  • GÜNEŞ 06:05
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nusaybin'de terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu 
YEREL HABERLER Nusaybin'de terör mağdurları yeni konutlarına ...
Yoğun turist akımı tarihi evleri kafelere dönüştürdü Turizmde altın çağını yaşayan Mardin’in Midyat ilçesinde tarihi binalar turistleri ağırlamak için kafe ve restorana çevrildi Turist bolluğu nedeniyle esnafın yüzü gülerken, ziyaretçiler de otantik mekanlarda dinlenmenin keyfini çıkarıyor
YEREL HABERLER Yoğun turist akımı tarihi evleri kafelere ...
Şehirleri hedef alacak teröristin evinden mühimmat çıktı
YEREL HABERLER Şehirleri hedef alacak teröristin evinden mühimmat ...
Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden cephanelik çıktı
Kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattı
YEREL HABERLER Kaleci, sahadaki çukurları battaniyeyle kapattı
Mardin’de eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Mardin’de eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale ...
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 6 gözaltı
TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri Atölyesi açıldı
YEREL HABERLER TEGV Mardin Savur Öğrenim Birimi Tasarım ve Beceri ...
Mardin’de 28 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
YEREL HABERLER Mardin’de 28 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
Mardin'de 28 yıldır husumetli aşiretler barıştırıldı 
YEREL HABERLER Mardin'de 28 yıldır husumetli aşiretler barıştırıldı 
Midyat'ta 7 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Midyat'ta 7 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile kapattı
YEREL HABERLER Kaleci, saha zemininde açılan çukurları battaniye ile ...
Mardin'de sıcak hava balon pilotları yetiştirilecek
YEREL HABERLER Mardin'de sıcak hava balon pilotları yetiştirilecek
YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi
YEREL HABERLER YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği ...
Tarih kenti Mardin ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Tarih kenti Mardin ziyaretçi akınına uğruyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X