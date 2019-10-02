Midyat'ta yaya geçitlerinde uygulama

Mardin'in Midyat ilçesinde, 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi.
Midyat'ta yaya yolu noktasında emniyet güçleri tarafından vatandaşlara eğitim verildi. Yaya önceliğine dikkat çekilerek gelen araçlar yayalara yol vererek, yaya geçidine varmadan önce durdu.
Sürücüler uygulamadan memnun olduklarını belirtti.
MARDİN
02 Ekim 2019 Çarşamba
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