Mardin'de, 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' uygulaması gerçekleştirildi.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Vali Ozan Caddesi valilik kavşağında gerçekleşen uygulamaya, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Uygulamanın Mardin genelinde gerçekleştiğini belirten Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Türkiye’de 81 ilde valilerimiz ve kaymakamlarımız başta olmak üzere vali yardımcılarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız ve şehrin protokolü herkes bir yaya geçidinde İçişleri Bakanlığımızın uygulamış olduğu Öncelik Yayanın, Öncelik Hayatın Projesi kapsamında hem vatandaşlarla beraber oluyor hem de bir farkındalık oluşturmak amacıyla yayalara ve şoförlere bilgiler veriyorlar. Mardin’de aynı anda 10 ilçemizde ve merkez Artuklu ilçemizin 10 ayrı noktasında bu projenin uygulandığını vatandaşlarımıza ve sürücülerimize göstermek istedik. İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutan ile birlikte vatandaşlarımız ve sürücülerimizle beraberiz. İnşallah Mardin bu projede en fazla farkındalık oluşturan illerden bir tanesi olacak. Hem yayalarımıza hem sürücülerimize kazasız yolcuklar diliyoruz" dedi.

Öğrencilerinde ellerinde dövizlerle trafikte yaya önceliğine dikkat çektiği uygulamada sürücülere ve vatandaşlara 'yaya' güvenliği hakkında hazırlanan broşürleri dağıtan Vali Yaman, sürücüleri bizzat bilgilendirerek trafikte dikkatli olunmasını istedi.

MARDİN 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:46

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