Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Mardin’in Kızıltepe ilçesinde karşıdan karşıya geçerken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza saat 21.30 sıralarında tarihi İpekyolu Dedeman Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü H.K. idaresindeki 33 BAN 47 plakalı çekici, Nusaybin istikametinden Viranşehir istikametine giderken, Ali Ertaş Caddesi istikametine doğru yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Üzerinde nüfus cüzdanı olmadığı için ismi öğrenilemeyen ağır yaralı şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü. Şahsın hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturulma devam ediyor.

MARDİN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:47

GÜNEŞ 06:07

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:06

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.