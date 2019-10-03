'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gurbette yaşayan vatandaşların ülkelerine yatırım çağrısına kulak veren Mardinli iş adamı Nuri Tanış, 40 yıldır yaşadığı Almaya’dan memleketi Mardin'e gelerek kozmetik üzerine 10 milyon avroluk yatırım yaptı. Tanış, Alman ortağı Dieter Szeidel ile birlikte Türkiye'de 100 milyon avroluk ihracat hedefini yakalamak istiyor.

MARDİN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:47

GÜNEŞ 06:07

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:06

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.