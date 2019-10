Mardin’de obeziteye yürüyüşle dikkat çekildi

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mardin’de 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda yapılan etkinliğe kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, personeller ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda yürüyüş düzenlediklerini söyledi. Uzm. Dr. Yavuz, "Sağlık çalışanlarımız, kamu çalışanları, halkımız iştirak etti. Biz halkımıza fiziksel aktivitenin, hareketli yaşamın öneminden bahsediyoruz. Sağlık Müdürlüğü olarak her an her yerde obeziteyle mücadele içerisindeyiz. Dünyadaki ölümlerin en büyük nedeni kronik hastalıklar, bunların en büyük etkenlerinden bir tanesi obezite. Obezite ile mücadele etmenin en güzel yönü sürekli hareket halinde olmaktır. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Bu anlama da halkımız bilinçlendirilmesi için bugün bu etkinliği düzenledik" dedi.

Konuşmaların ardından, saha etkinliği yürüyüş parkuruna 'Her gün 10 bin adım' yazısı asılarak, yürüyüşler ile halat çekme ve çuval oyunları gerçekleştirildi.

Etkinlik alanında, ağız ve diş sağlığı seti, elma, su ve broşürler de dağıtıldı.

MARDİN 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:47

GÜNEŞ 06:07

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:06

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.