Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullanan şüpheliler tespit edildi. Polis de şüphelilere yönelik Mardin ile Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara, Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.



MARDİN 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:48

GÜNEŞ 06:07

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:05

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.