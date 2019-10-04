Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı 

MARDİN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullanan şüpheliler tespit edildi. Polis de şüphelilere yönelik Mardin ile Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara, Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.
MARDİN
04 Ekim 2019 Cuma
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